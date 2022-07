Üle tuhande Itaalia linnapea kutsus Draghit üles ametisse jääma

«Valitsus peab jätkama,» seisab üleskutses, millele on teiste seas alla kirjutanud Rooma, Firenze ja Venezia linnapead, aga ka ametiühingute ja äriühenduste juhid.

«Meie, linnapead, kes me oleme iga päev kohustatud tegelema kaaskodanike probleemidega..., kutsume Mario Draghit ametisse jääma ja selgitama parlamendile mõjuvaid põhjusi, miks valitsus peab oma kohustuste täitmist jätkama,» vahendas kohalik meedia katkendeid avalikust kirjast.

Draghi esitas tagasiastumispalve presidendile neljapäeval, kuid tal paluti võtta aega, et välja selgitada, kas on võimalik praeguse valitsusega kuni järgmise aasta algusse kavandatud üldvalimisteni jätkata.

Ilmselt esineb ta kolmapäeval parlamendile, et tutvustada oma kava valitsuse elushoidmiseks või korrata veendumust, et tema ainus võimalus on eurotsooni suuruselt kolmanda majanduse juhi kohalt taanduda.