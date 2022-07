Rootsis kahtlustatakse teismelist tüdrukut väikevenna mõrvas

Tabloidlehe Aftonbladet andmeil sai politsei väljakutse Stockholmi lääneosas asuvasse elamisse laupäeva õhtul.

Kiirabi alustas kannatad saanud kümneaastase poisi elustamist ning ta toimetati helikopteriga haiglasse, kuid laps suri seal hiljem vigastustesse.

Aftonbladeti andmeil käsitleti juhtumit esialgu kui haigusjuhtu, kuid hiljem asuti asja uurima kui mõrvakatset ja seejärel mõrva. Politsei teatel võeti kahtlusalune kinni üleeile õhtul kuriteopaiga lähistel.

Lehe teatel on vahistatud 15-aastane tüdruk surnud poisi vanem õde ning teadaolevalt on politseid kutsutud samasse elamisse välja varemgi, kuna tüdruk on käitunud vägivaldselt. Üks lähikonnas elav inimene ütles ajalehele Expressen, et kõnealuses elamises on lärmi olnud varemgi.

Telekanal TV4 vahendas, et nende andmeil on tüdrukul probleeme vaimse tervisega ning väidetavalt on ta varem ähvardanud tappa venda, kes nüüd suri.

Tulenevalt kahtlusaluse vanusest on Rootsi politsei juhtumi osas napisõnaline, öeldes vaid, et arvatav kuritegu toimus siseruumides. Politsei pole avalikustanud, kas tüdruk on üle kuulatud või mida ta ise ütleb talle esitatud kahtlustuse kohta.

«Me ei lähe praegu rohkem detailidesse ja ei ütle ka midagi kannatanu kohta,» ütles Aftonbladetile Stockholmi politsei pressiesindaja Helena Boström.