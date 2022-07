Suurbritannia metsades on üle tuhandete aastate taaskord piisonid

Kõik kolm piisonit on emasloomad, neist üks on vanem loom Šotimaal asuvast Highlandi looduspargist, kellest saab karja juht ehk matriarh ning kaks noort emaslooma Iirimaalt Corkis asuvast Fota looduspargist. Ala pargivaht on rahul karja juhiga: «Ta on väga, väga rahulik ja väga enesekindel.»

Loomulikult on aga karja püsimajäämiseks vaja ka isaslooma, kuid Brexitiga seotud impordiprobleemide tõttu liitub noor piisonipull Saksamaalt kolme emasloomaga alles augusti keskpaigas.

Esialgu on emasloomadel elamiseks viis hektarit kahekordselt tarastatud ala, mis suureneb 50 hektarini, kui saabub pull. Lõpuks peaks loomadel olema elamiseks 200 hektarit. Meeskonna sõnul võivad Blean Woods'i külastajad piisoneid ka matkaradadelt näha.

Et tagada loomade ohutu liikumine ehitatakse piisonisuuruseid tunneleid olemasolevate jalgteede alt läbi. Neid piiratakse kahe taraga, millest üks on elektriline. Teistes Ühendkuningriigi loodusparkides on piisonid väiksematel aladel ja neid söödetakse täiendavalt. Antud piisonitel peaks olema aga piisavalt ruumi, et nad saaksid ennast ise ära toita.

Piisonid tuuakse taas loodusesse lootuses, et loomade loomuliku käitumine muudab tiheda männimets elujõuliseks looduslikuks metsaks. Piisonitele meeldib puukoort süüa, mis tapab mõned puud, nende massilisus avab radu, mis laseb valguse valguda metsapõrandale ning nende armastus tolmus püherdamise vastu tekitab rohkem avatud pinnast. Kõik see peaks võimaldama uutel taimedel, putukatel, sisalikel, lindudel ja nahkhiirtel tagasi tulla ning kooslust täiendada.