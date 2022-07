BRITI VALITSUSKRIIS ⟩ ÜK parlament üritab täna õhtul peaministrist lahti saada

«Konservatiivsetel parlamendiliikmetel on võimalus näidata, et nad kuulavad rahvast, vabanedes sellest läbikukkunud peaministrist,» kommenteeris täna Liberaalsete Demokraatide juht Ed Davey.

Opositsioonis oleva Töölispartei plaani läbisurumiseks peaks suurem osa konservatiivsetest parlamendisaadikuid hääletama usaldushääletuse vastu või vähemalt erapooletuks jääma. Arvestades Johnsoni lubadust septembris tagasi astuda ja tooride juba käimasolevat parteisisest tulist võitlust uue liidri kohale, on vähene võimalus, et Briti valitsus täna tagasi astuma sunnitakse.

«Nagu kombeks on, tutvustab peaminister mõningaid valitsuse saavutusi,» vahendas meediaväljaanne STV tänase istungi päevaplaani.

«Boris Johnson peaks nüüd lahkuma ja kui uus konservatiivide liider on paigas, peaksime korraldama üldvalimised, et inimesed saaksid need konservatiivid lõplikult valitsusest välja visata,» lisas Davey.