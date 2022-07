EL soovib relvavaru taastamiseks korraldada ühishanke

Esmakordselt Euroopa Liidu ajaloos võtaks ühishange raha EL-i eelarvest järgmise kahe aasta jooksul ning aitaks riikidel taastada oma varu, millest suur osa on saadetud Ukrainasse võitluseks Venemaa agressiooni vastu.

EL-i liikmesriigid on andnud Ukrainale abi oma laskemoona-, kerge- ja raskesuurtüki-, lennukitõrje ja tankitõrje kaitsesüsteemide ning isegi soomukite ja tankide varust, hoiatas Euroopa Liidu siseturuvolinik Thierry Breton.

«See on loonud 'de facto' haavatavuse, millega nüüd tuleb viivitamatult tegeleda,» sõnas ta.

Kaitsekulutuste määr Euroopa Liidu 27 liikmesriigi seas erineb suuresti ning ühtlasi puudub vastav koordineeritud tegevus, mis on toonud kaasa kriitika, et sageli suurendavad naaberriigid investeeringuid, mis omakorda viib üles hinnad.

Aastakümneid on vaieldud selle üle, kas Brüssel peaks kaitsealastes küsimustes rakendama märksa suuremat ühtsust. Euroopa Liidu liikmesriigid, millest enamik on samuti NATO liikmed, on sageli olnud vastumeelsed astuma samme oma sõjaväeliste võimekuste ühildamiseks.