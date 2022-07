Ukraina parlament toetas peaprokuröri ja julgeolekujuhi vallandamist

Veel kaks saadikut teatasid sotsiaalmeedias, et seadusandjad hääletasid ka Ivan Bakanovi julgeolekuülema ametist tagandamise poolt, vahendab AFP.

Zelenskõi selgitas Telegrami postituses, et ametist kõrvaldamise põhjus oli mitme SBU ja peaprokuratuuri töötaja koostöö Vene eriteenistustega. Presidendi sõnul puudutab probleem ka teisi ameteid.

Eile teatas Zelenskõi, et Ukraina julgeolekuteenistuses SBU käib edasine personaliaudit, millega kaasnevad koondamised.

«Käimas on julgeolekuteenistuse personaliaudit. Otsustamisel on 28 töötaja koondamise küsimus. Eri tasemed, eri suunad. Aga põhjused on sarnased – mitterahuldavad töötulemused. Tänan kõiki, kes ustavalt ja tulemuslikult riiki teenivad,» ütles ta eileõhtuses videopöördumises.