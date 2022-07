ANALÜÜS ⟩ Venelaste valus küsimus: kas vene kultuur on sõjas süüdi?

Paljude 1990. aastate noorte meeste eeskujuks oli Danila Bagrov Balabanovi filmidest «Vend» ja «Vend 2». Välimuselt sümpaatne, kuid olemuselt emotsioonitu veterantapja pole aga kaugeltki kõik, mida postsovetlik vene kino on maailmale andnud, on Prohhorova veendunud. «Samal ajal lõid Sokurov ja Zvjagintsev hoopis teistsuguse eetilise sõnumiga filmid,» meenutas ta. «Mängufilmitööstus on üle kogu maailma üleküllastatud märulifilmidest ja rahvatasujatest. Mil määral on sellistel eeskujudel tegelikku mõju kommetele ja käitumisele ühiskonnas? Kas näiteks filmi «Ristiisa» kõrvulukustav edu tähendab, et kogu Ameerika rahvas ja nende järel kogu maailm tormas mafioososid matkima? Ja totaalsel agressiivsel propagandal, mida televisioonis on aastaid levitatud, pole sellega mingit pistmist? Minu arvates on see uskumatu lihtsustamine,» arvas kirjastaja.