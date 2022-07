Borrell mõistis hukka küberrünnakud Leedu ja teiste EL-i riikide vastu

«Hiljutised hajutatud teenuse tõkestamise rünnakud (DDoS) mitme EL-i liikmesriigi ja partneri vastu, mille on omaks võtnud Vene-meelsed häkkerirühmitused, on taaskordne näide kõrgendatud küberohu maastikust, mida EL ja liikmesriigid täheldanud on,» ütles ta tänases avalduses.

«Mõistame selle vastuvõetamatu käitumise küberruumis karmilt hukka ja avaldame solidaarsust riikidele, kes on langenud selle ohvriks,» lisas Borrell

Euroopa Liit on pühendunud rahvusvahelist rahu, julgeolekut ja stabiilsust ohustava pahatahtliku kübertegevusega võitlemisele, kinnitas Borrell.

Leedu asekaitseministri Margiris Abukeviciuse sõnul on Borrelli avaldus väga oluline signaal, et küberkuritegevus on vastuvõetamatu ja selle süüdlasi ootavad tagajärjed.