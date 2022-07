ÜLEVAADE ⟩ Iraani saabunud Putin kiitis Moskva ja Teherani suhteid

Kohtumise eel ütles USA riiklik julgeolekunõunik Jake Sullivan, et Iraan tahab müüa Venemaale Ukraina sõja jaoks sadu relvastatud droone. Sullivani sõnul käisid Venemaa ametnikud viimastel nädalatel vähemalt kaks korda Iraani keskosas asuval lennuväljal, et tutvuda Iraani droonidega. Venemaa ja Iraan on aga avalikult tehingut eitanud.