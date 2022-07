USA senat astus esimese sammu Soome ja Rootsi toomisel NATO-sse

Senati välissuhete komitee toetas pea ühehäälselt resolutsiooni nende liikmesuse ratifitseerimiseks, mis sisuliselt tagab, et senati täiskogu järgib lähinädalatel seda eeskuju.

«USA välispoliitiliste prioriteetide arenedes koos muutuva maailmaga on enesestmõistetav, et Atlandi-ülese partnerluse tulevik on tänu (Vene presidendi Vladimir) Putini hoolimatusele veelgi rohkem läbi põimunud ja integreeritud,» ütles ta oma avalduses.