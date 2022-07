Sudaani etnilistes kokkupõrgetes on saanud surma 105 inimest

ÜRO teatas teisipäeval, et oma kodudest on lahingutegevuse eest põgenenud enam kui 17 000 inimest, kellest umbes 14 000 saab peavarju Al-Damazinis asuvas kolmes koolis.

Samuti on Sudaanis sagedased verised kokkupõrked maa, kariloomade ja vee üle või rohumaadele ligipääsu pärast, eriti piirkondades, kus rahval on aastakümneid kestnud kodusõjast järel ohtralt kätte jäänud relvi.

Ehkki lahingutegevus Sinise Niiluse provintsis on teadete kohaselt peatunud ja hetkel on olukord võrdlemisi rahulik, on mitmel pool mujal Sudaanis lahvatanud pinged. Mitmes provintsis on tulnud hausad tänavatele nõudma õiglust märtrite eest.