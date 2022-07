BRITI VALITSUSKRIIS ⟩ Peaministrivalimise viimasesse vooru saadetakse Sunak ja Truss

Endine rahandusminister Rishi Sunaki on populaarne Ühendkuningriigi parlamendiliikmete seas, kuid seisab silmitsi häälte püüdmisega parteisiseste Boris Johnsoni lojalistide hulgast.

Välisminister Liz Truss lubab kaitsekulutuste hüppelist suurendamist ja on ametisolevale peaministrile truuks jäänud.

Valimiskonkurss algas peale Boris Johnson teadet, et lahkub Downing Streetilt peale ministrite tagasiastumise laviini seoses Chris Pincheri ahistamisskandaali käsitlemisega.

Hääletamise tähtaeg – mida saab teha posti teel või interneti teel – on 2. septembril. Kandidaadid on lubanud, et osalevad 25. juulil BBC teledebatis.