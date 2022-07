Hiina süüdistab Tšehhit «Hiina suveräänsuse ja territoriaalse terviklikkuse tõsises rikkumises»

Taiwani parlamendi spiikri You Si-kuni juhitud delegatsioon viibib neljapäevasel visiidil Tšehhi Vabariigis, mis on praegu ELi eesistujariik. Hiina saatkond Prahas nimetas You'd «veendunud separatistiks» ja süüdistas Prahat: «Hiina suveräänsuse ja territoriaalse terviklikkuse tõsises rikkumises.»

Tšehhi senati spiiker Miloš Vystrčil ütles, et tema kutse You'le ei ole ühe Hiina poliitika rikkumine. «Vastupidi, see on täpselt see, mida vaba, demokraatlik ja suveräänne riik peaks tegema,» ütles ta ajakirjanikele.