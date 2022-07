EL kiitis heaks embargo Venemaa kulla impordile

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ütles eelmisel nädalal uusi ettepanekuid tehes, et need aitavad jõustada varasemaid sanktsioone veelgi efektiivsemalt ja pikendada neid kuni 2023. aasta jaanuarini.

Meetmetega kaotatakse ühtlasi mõned piirangud neile Vene pankadele, mis on seotud toiduainete ja väetiste kauplemisega. Sellise otsuse taga on püüe vastata Moskva süüdistustele, et sanktsioonid on need, mis tekitavad üleilmset toidukriisi.