Luureteave viitab Venemaa plaanile peagi annekteerida hõivatud Ukraina alad

«Venemaa on hakanud käiku laskma versiooni sellest, mida võiks nimetada annekteerimise stsenaariumiks,» lausus ajakirjanikele USA rahvusliku julgeolekunõukogu kõneisik John Kirby, viidates rohketele tõenditele, mida on kogunud lääne luureteenistused, aga ka avalikele andmetele.

Tema sõnul võib Venemaa anneksiooniplaan hõlmata Hersoni, Zaporižžja, Luhanski ja Donetski oblasti hõivatud osi, kus praegu toimuval on selgeid paralleele kaheksa aasta taguste sündmustega Krimmis, vahendas The New York Times. 2014. aastal pärast Vene vägede tungimist Krimmi pani Venemaa president Vladimir Putin seal ametisse endale lojaalsed võimukandjad, kes rutakalt korraldasid libareferendumi Venemaaga liitumise küsimuses.