ÜLEVAADE ⟩ Itaalia paremparteid andsid Draghi valitsusele surmahoobi

Enne hääletust selgitas Forza Italia fraktsiooni juht Anna Maria Bernini, et nad oleks toetanud paremleeri esitatud resolutsiooni, mis soovis Draghi jätkamist ilma M5Sita moodustatud uue valitsuse eesotsas, kuid kuna seda ei pandud hääletusele, ei jäänud neile muud valikut kui mitte osaleda. «Härra peaminister, me tegime ettepaneku uueks paktiks, me usume dirigenti, aga mitte häälest ära orkestrante,» vahendas tema sõnu Sky TG24.