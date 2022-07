Biden: sõjaväe hinnangul pole Pelosi Taiwani-visiit hea mõte

Hiina välisministeerium hoiatas päev varem, et võtab «otsustavaid ja tugevaid meetmeid», kui Pelosi viib ellu plaani lähinädalatel Taiwani külastada.

«Ma arvan, et sõjaväe hinnangul ei ole see hetkel hea mõte,» ütles Biden vastuseks küsimusele Pelosi plaanide kohta. «Ma ei tea, mis seis sellega on.»

Samas hoidus ta ütlemast, et Pelosi ei tohiks Taiwani sõita.

Financial Times kirjutas teisipäeval, et Pelosi kavatseb teha visiidi järgmisel kuul. Tema büroo keeldus asja kommenteerimast, märkides, et julgeolekuprotokoll ei luba spiikri rahvusvahelisi reisiplaane kinnitada.