Hongkongis suri 35-aastasena maailma vanim isaspanda

An An veetis suurema osa elust Hongkongi Ocean Parkis, Hiina kinkis ta linnale koos emaspanda Jia Jiaga 1999. aastal. Jia Jia suri 2016. aastal 38 aasta vanuses, olles kõigi aegade vanim vangistuses peetud emaspanda.

«An An tõi meile sooje mälestusi ja palju südantsoojendavaid hetki. Tema kavalust ja lusti jäädakse sügavalt igatsema,» ütles Ocean Park Corporationi esimees Paulo Pong avalduses.

An An kannatas kõrge vererõhu käes, mis on vanemate pandakarude puhul tavaline. Viimasel kolmel nädalal hoiti teda kehva tervise tõttu pargi külastajate eest varjul. Ta lõpetas tahke toidu söömise ja oli viimastel päevadel tunduvalt vähem tegus.