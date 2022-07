Moscow Times: Venemaa saadab rindele vähem kui nädalase väljaõppega sõdureid

Ukraina sõtta minevate Vene sõdurite väljaõpe on nüüd sageli minimaalne – inimõigusrühmituse Citizen.Army.Law esindaja Sergei Krivenko sõnul võtavad nendega ühendust pered, kelle lapsed on saadetud Ukraina rindele vaid mõni nädal pärast sõjaväkke minekut, kirjutas Hollandis tegutsev ajaleht The Moscow Times.