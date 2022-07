Türgi asub hindama Rootsi ja Soome antud lubaduste täitmist

Türgi on selle tingimusena nõudnud mitmekümne väidetava «terroristi» väljaandmist vastavalt läinud kuul sõlmitud leppele.

Türgi president Recep Tayyip Erdoğan on vastasel korral ähvardanud ühinemisprotsessi külmutada.

«Kui need riigid ei vii ellu meie sõlmitud memorandumi punkte, ei ratifitseeri me ühinemisprotokolle,» kinnitas välisminister Mevlüt Çavuşoğlu teleusutluses.

Türgi parlament on suvepuhkusel ja ei korralda ratifitseerimise üle hääletust enne oktoobrit.

Osa Türgi ametnikke on hoiatanud, et see protsess võib venida järgmisesse aastasse.