Esimesed aserid kolivad tagasivallutatud aladele ehitatud «digitaalsetesse vanglatesse»

Aserbaidžaani määras Aghali esimeseks asukohaks oma palju kõneainet pakkuvale «nutikate külade» kontseptsioonile, mis kujutavad endast näidisarendusi, mille eesmärk on kasutada digitaalseid lahendusi, automatiseerimist ja taastuvenergiat, et tagada elujõuliste maakogukondade teke. Ametnike sõnul on kõrge kvaliteediga kodud varustatud nutitehnoloogiatega.