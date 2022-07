Opositsiooniaktiviste vangistanud Lukašenka: meil poliitvange pole

«Jah, meie võimusüsteem on karmim. Ma ei välista isegi sõna autoritaarne kasutamist,» ütles Lukašenka uudisteagentuurile AFP antud usutluses pealinnas Minskis.

Rääkides Venemaa agressioonisõjast ütles Lukašenka, et Kiievi võimude käes on võimalus lõpetada sõda Ukrainas, kui nad alustavad uuesti läbirääkimisi Moskvaga ning võtavad vastu Kremli nõudmised.

«Kõik sõltub Ukrainast,» ütles Lukašenka. «Praegu on hetke pentsikus selles, et seda sõda on võimalik lõpetada märksa vastuvõetavamatel tingimustel Ukraina jaoks.»