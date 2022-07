Kiiev: Venemaa ladustab raskerelvastust okupeeritud tuumaelektrijaamas

Ukraina riiklik energiaettevõte Energoatom teatas sotsiaalmeedias, et Venemaa viis umbes kolmkümmend ühikut sõjatehnikat ja laskemoona esimese reaktori masinaruumi.

«Okupandid jätkavad kõigi normide ja nõuete küünilist rikkumist, mis puudutab tule-, tuuma- ja radiatsiooniohutust TEJ-i töö jaoks, hoides sõjaväelist rasketehnikat, laskemoona, relvi ja lõhkeaineid just Euroopa suurima tuumaelektrijaama toiteploki masinaruumis,» sõnas ta.

Venemaa süüdistas varem neljapäeval Ukrainat sel nädalal Zaporižžja jaama pihta tulistamises, väites, et «katastroofi» õnnestus vältida ainult tänu «õnnele».

Ukraina ütles seevastu, et Venemaa relvastuse paigutamine tuumajaama seab ohtu tuleohutuse ning kui Vene moon peaks kogemata süttima, võivad tagajärjed olla katastroofilised.

Moskva pukki pandud võimud Zaporižžja neil aladel, mis on Vene okupatsiooniväe kontrolli all, süüdistasid Ukrainat «tuumaterrorismis» ning ütlesid, et esitavad kaebuse ÜRO-le.