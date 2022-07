EL sanktsioneeris Venemaale palgasõdureid värvanud süürlasi

Musta nimekirja kanti teiste seas lennufirma Cham Wings omanik Issam Shammout, kes on väidetavalt Süüria autoritaarse presidendi Bashar al-Assadi lähedane liitlane.

Eraturvafirmad Sanad Protection and Security Services ja Al-Sayyad Company for Guarding and Protection Services, hüüdnimega «ISIS-e kütid», viitega islamistlikule terrorirühmitusele Islamiriik, kanti samuti musta nimekirja.