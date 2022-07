Moskva tahab sulgeda Juudiagentuuri Venemaa haru

Moskva Basmanõi kohtu pressiesindaja Jekaterina Buravtsova ütles Interfaxi vahendusel, et kohus sai ministeeriumilt administratiivkaebuse, millega paluti organisatsioon laiali saata.

Ministeerium teatas eelmisel nädalal RIA Novosti vahendusel, et viis mittetulundusühingus vahemikus 30. mai kuni 27. juuni läbi dokumentide kontrolli, ehkki selle tulemuste kohta ei esitatud mingit teavet.

Täna on Iisraelis enam kui miljon inimest, kes on algupäraselt pärit Nõukogude Liidust.

Ministeeriumi palve tausta aitab avada madalseis Iisraeli ja Venemaa vahel seoses Moskva sissetungiga Ukrainasse, mille Iisraeli valitsus on hukka mõistnud.

Samas on juudiriik võtnud edasise osas ettevaatliku positsiooni, öeldes, et neil on head suhted nii Ukraina kui Venemaaga.