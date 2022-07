AK ⟩ Svetlana Stephenson: patsaan ütles, patsaan tegi. Tänavakambakultuur ja Vene riigivõim

Koos Vladimir Putini valitsemisaja algusega ­jõudsid Vene poliitilisse sõnavarasse väga ­omapärased mõisted ja väljendid: мочить в сортире (peldi­kusse kastma), ответка (vastus), пацан сказал, пацан сделал (patsaan ütles, patsaan tegi) ja muud sellised väljendid, mis on pärit ­traditsiooniliselt riigile vastanduvast kriminaalsest tänavakultuurist. Nüüd on neid hakatud kasutama riigivõimu karmikäelise otsustavuse rõhutamiseks, et taastada riigi väärikus («tõusta põlvilt») ja anda vastulöök mistahes vaenlasele.