Ida-Euroopa liikmesriigid tahavad EL-ilt kommunismikuritegude mälestamist

Pöördumises toovad riigijuhid esile, et praegune Kremli ideoloogia peegeldab selle eelkäijate Nõukogude Liidu ja Venemaa impeeriumi oma. Venemaa toetab avalikult nõukogude pärandit, seetõttu on oluline, et EL ei laseks Venemaal ajalugu ümber kirjutada.

Demokraatlik maailm on natsirežiimi kuriteod otsustavalt hukka mõistnud ning need on kohustuslik osa koolide ajalootundidest. On vajalik, et Euroopas teadvustataks samaväärselt kommunismikuritegude ulatust ja koledust ning mõistetaks, et ka nõukogude režiimi kuriteod nõuavad ühest ja selget hukkamõistu.