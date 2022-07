Süürias hukkus Vene õhulöögis seitse inimest

Süüria Inimõiguste Vaatluskeskuse teatel hukkus Jisr al-Shughuri piirkonnas antud õhulöögis neli last, kaks meest ja üks tuvastamata isik.

Ohvritest kuus olid tsiviilisikud, märkis vaatluskeskus ja lisas, et rusude all on veel inimesi, nende seas naised ja lapsed.