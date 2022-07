Paavst sõidab Kanadasse pattu kahetsema

Kanada põliselanike kogukonnad on seda juba pikalt oodanud.

19. sajandi lõpust kuni 1990. aastateni sunniti internaatkoolidesse umbes 150 000 last, kes eraldati kuudeks või aastateks oma peredest, keelest ja kultuurist.

Haiguste, alatoitumuse ja viletsuse tagajärjel suri arvatavalt tuhandeid lapsi. Alates 2021. aasta maist on koolide alatelt leitud üle 1300 tähistamata haua.

Ehkki osa on väljendanud paavstiga kohtumise üle entusiasmi, kahtlevad teised, kas lühike visiit suudab tõesti haavu parandada.

Põlisrahvaste ühenduste sõnul tuleks kultuuriliselt olulised artefaktid kogukondadele tagastada, kuid Vatikan väidab, et need on paavstidele kingitud.