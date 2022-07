USA kongressi liiget üritati kampaaniakõne ajal pussitada

Ameerika Ühendriikide kongressi liiget Lee Zeldinit rünnati eile New Yorgi osariigi põhjaosas toimunud kampaaniakõne ajal, teatas kohalik šerifi büroo. New Yorgi esimese valimisringkonna vabariiklasest parlamendiliige ütles, et ründaja üritas teda pussitada noaga, kuid tal õnnestus tema rünnak kõrvale juhtida