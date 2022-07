Hiina taunis Taiwani parlamendi esimehe Vilniuse visiiti

Taiwani delegatsiooni juhtiv parlamendi esimees You Si-kun nimetas Leedut «vapraks» selle eest, et nõustus eelmisel aastal avama de facto Taiwani saatkonna Vilniuses.

Hiina peab Taiwani osaks oma territooriumist ning on lubanud selle tulevikus vajaduse korral kasvõi jõuga tagasi võtta.

Vilnius ja Taipei on öelnud, et nad arendavad majandus- ja kultuurisidemeid ning neil ei ole ametlikke diplomaatilisi suhteid.

Leedu ärritas eelmisel aastal Hiinat, lubades Taipeil avada Vilniuses oma esinduse Taiwani nime all. Peking reageeris suhete taseme alandamisega ja ekspordi blokeerimisega.

You Si-kun ütles, et visiit on viis väljendamaks Leedule tänu seoses Taiwani esinduse avamisega.