Briti välisluure ehk MI6 juht Richard Moore märkis, et umbes 400 Vene diplomaadi väljasaatmine Euroopa Liidu riikidest on vähendanud drastiliselt Kremli luurevõimekust.

«Seega on üle Euroopa umbes pool – viimase arvestuse järgi ligi 400 diplomaatilise katte all tegutsenud Vene luureametnikku – välja saadetud,» lausus Moore Ameerika Ühendriikides Aspenis toimunud julgeolekukonverentsil. «See on tõenäoliselt vähendanud nende võimekust tegeleda Euroopas Venemaa heaks luuramisega poole võrra.»