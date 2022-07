Ukraina luurejuht peab tõenäoliseks Vene rünnakut Odessa vastu

Budanov ütles seda reede õhtul üleriikliku telesaate eetris ja möönis, et venelastel on linna suhtes röövellikud kavatsused.

«Loll pea on kere nuhtlus. Neil on sellised plaanid. Nagu ma enne ütlesin, ja kordan ka nüüd, lahendame me kõik oma küsimused ainult meie ise, eranditult sõjaliste vahenditega. Jõuga,» ütles Budanov.

Sõjaväeluure juht märkis, et Ukraina kavatseb taastada kontrolli kogu riigi territooriumi üle.

«Mitte midagi muud ei tule. Ja Vene Föderatsioon üritab ise tegutseda, kuna tegemist on agressorriigiga, okupatsiooniriigiga. See on nende jaoks loomulik, aga neil ei õnnestu mitte miski,» lausus luurejuht.

Samas lisas kindralmajor, et Venemaa püüab endiselt saavutada sõja peamist eesmärki – hävitada Ukraina riiklus.

Vene välisminister Sergei Lavrov ütles kolmapäeval, et Moskva sõjalised eesmärgid Ukrainas ei ole enam keskendunud «ainult» riigi idaosale, vaid lääneriikide jätkuvate relvatarnete tõttu on Kreml muutnud oma kavatsusi.

«Geograafia on nüüd erinev. See ei puuduta enam ainult Donbassi, vaid ka Hersoni oblastit, Zaporižžja oblastit ja mitut teist territooriumi. Protsess jätkub, ühtlaselt ja katkematult,» ütles Lavrov riigimeediale.

Moskva okupatsioonivägi kontrollib Ukraina lõunaosas asuvat Hersoni oblastit ja riigi kaugosas asuva Zaporižžja oblasti teatud alasid.

Lavrov ütles, et ehkki Kremli eesmärgid denatsifitseerida ja demilitariseerida Ukraina on jätkuvalt samad, siis pärast märtsis Istanbulis peetud kõnelusi Moskva ja Kiievi vahel on muutunud «geograafia».