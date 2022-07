Kanada politsei taasavas juurdluse hokimängijate grupivägistamisasjas

Ontario provintsis asuva Londoni linna politseiülem Steve Williams ütles, et algselt kaheksa kuud kestnud juurdluse, mis lõpetati süüdistusi esitamata 2019. aasta veebruaris, juures on leitud «täiendavaid juurdlemise võimalusi».

«Kriminaaljuurdlus on taasavatud, et lasta neil võimalustel end uurida,» ütles Williams avalduses täpsustamata.

Kohtudokumentides vaid initsiaalidega E.M. nimetatud naine väitis, et teda rünnati seksuaalsel viisil Londoni linnas Ontario provintsis ühes hotellis 2018. aasta juunis pärast jäähokiliidu galaüritust.

Mitut süüdistatavat mängijat, kelle nimed on avalikustamata, esindavad advokaadid on teadete kohaselt eitanud igasugust väärtegu, öeldes, et vahekord oli konsensuslik.