Ramaphosa: Ukraina sõja teraviljakriis on äratuskell Aafrika jaoks

Venemaa kallaletungi tõttu ei ole Ukraina saanud oma sadamate kaudu eksportida miljoneid tonne nisu ja teisi teravilju. See on põhjustanud ülemaailmse teraviljanappuse kartuse.

LAVi president märkis, et tekkinud kriis peaks kannustama Aafrika riike suurendama ise toidu tootmist, et vähendada importi.

«Või peaksime ütlema, et see konflikt on äratuskell nagu Covid muutus äratuskellaks paljudele meist Aafrika kontinendil, et alustada meie enda vaktsiinide tootmist?»