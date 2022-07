IGOR TARO UKRAINA PÄEVIK ⟩ Päeva magusaim maasikas oli Hersoni oblastis üle 1000 vene sõjaväelase kotti võtmine

Venelaste pealetungikatsed on põhjapoolsetes operatiivsuundades vaibunud, jätkuvad vaid korduvad rünnakud kahel põhisuunal, kuid need on üpris ebatulemuslikud.

Vene okupantide kaotused Ukraina peastaabi andmetel olid päeva alguse seisuga järgmised - ründajaid 39000 (+150), tanke 1704, soomukeid 3920 (+8), suurtükke 863 (+4), raketiheitjaid 251, õhutõrjesüsteeme 113, lennukeid 221, helikoptereid 188, droone 713 (+3). Õhtuses telepöördumises paotas Ukraina president taas uduloori ukrainlaste kaotuste osas, öeldes, et need on päevas suurusjärgus 30 hukkunut ja 250 haavatut. See tähendab, et nad jäävad proportsiooni 1:3-5 vene ründajate suhtes, mis paistab ka loogiline kaitses olijate suhtes. Suurusjärk on ka kolm korda langenud võrredels tippajaga Severodonetski lahingu ajal, kui venelaste kaotused jäid 300-400 hukkunu juurde päevas.