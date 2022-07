Vene raketirünnak Odessa sadamale pani viljaleppe kahtluse alla

Viljakokkulepe on vajalik üleilmse toidukriisi vältimiseks.

Zelenskõi sõnul näitavad raketilöögid, et Moskva lubadusi ei saa usaldada. «Tänane Venemaa raketirünnak Odessale, meie sadamale, on küüniline ja see oli ka löök Venemaa enda poliitiliste positsioonide pihta,» rääkis Zelenskõi vastu ööd tehtud videopöördumises.