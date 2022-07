Läänekaldal tapeti Iisraeli sõjaväeoperatsiooni käigus kaks palestiinlast

Ministeeriumi sõnul olid tapetud 25-aastane Muhamad Azizi ning 28-aastane Abdul Rahman Jamal Suleiman Sobh. Nendele lisaks on väidetavalt viis inimest haavatud, kellest kahe seisund on raske.

Iisraeli armee teatas, et viis Nabluses läbi operatsiooni, kuid ei kommenteerinud Palestiina väiteid ohvrite kohta. Küll aga on avalduses öeldud, et toimus tulevahetus relvastatud kahtlusaluste ja sõjaväe vahel.