Ühe elaniku kohta enim varjupaigaavaldusi saav ELi riik süüdistab naabrit migrantide saatmises

Mõni nädal tagasi võttis Küprose parlament vastu seaduse, mille kohaselt saadetakse Nikosia seaduslike võimude kontrolli all olevat saare lõunaosa ja türklaste käes olevat põhjaosa lahutavale ajutisele kontrolljoonele tavalistele julgeolekujõududele appi patrullima 300-pealine eriüksus.

Nourise sõnul on Küpros aga langenud inimhingesid kuritarvitava naabri ohvriks ja neid on tabanud migratsiooniga seoses eriolukord. «Saare kohalikel elanikel on ka inimõigused,» pahandas ta.