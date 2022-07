KOHALIK VAADE ⟩ Ukrainale seni napilt relvaabi andnud Hispaania seisab tankidilemma ees

«Me oleme tänulikud, aga me ei saa öelda, et oleme rahul,» lausus Ukraina diplomaat, paludes Madridilt lisaks 155-millimeetrise kaliibriga haubitsatele, 120-millimeetrise kaliibriga miinipildujatele ja Leopard-tüüpi lahingutankidele ka rohkem lahingumoona.

Seni on raske selget sotti saada, kui palju sõjalist abi on Hispaania tegelikult Ukrainale saatnud. Valitsus varjab Kiievile antud relvaabi kogust kiiva saladuseloori all. Kaitseministeerium on soovinud julgeolekukaalutlustele viidates jääda diskreetseks. Seesugust läbipaistmatust on paljud aga kritiseerinud, eriti kui arvestada, et mitmed teised NATO maad avaldavad põhjalikke nimekirju Ukrainale antud sõjakraamist.