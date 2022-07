ÜLEVAADE ⟩ Ukraina püüab raketirünnaku kiuste alustada viljavedu Odessast

«Jätkame tehnilisi ettevalmistusi põllumajandussaaduste ekspordi alustamiseks oma sadamatest,» kirjutas Ukraina infrastruktuuriminister Oleksandr Kubrakov pärast üleeilset raketirünnakut sotsiaalmeedias. Ta süüdistas Venemaad katses hävitada Ukraina taristut ja majandust, lisades, et rünnakuga Odessa sadamale paljastas Moskva oma tõelised kavatsused.

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi nimetas rünnakut sadamale barbaarsuseks, mis näitab, et Türgi ja ÜRO vahendusel reedel sõlmitud viljaveo leppe rakendamisel ei saa Venemaad usaldada, vahendas Reuters. «Tänane Venemaa raketirünnak Odessale, meie sadamale, on küüniline ja see oli ühtlasi hoop Venemaa enda poliitilisele positsioonile,» lausus Zelenskõi ööl vastu eilset tehtud pöördumises.