Jaapani linnas on ahvid vigastanud vähemalt 42 inimest

Jaapani makaake on mitmel pool riigis võimalik võrdlemisi vabalt täheldada, teatud aladel suhtutakse neisse kui nuhtlusesse, sest nende tegevus toob kaasa ka kahju - söövad nad siis vilja või tungivad majapidamistesse.

Ent Lääne-Jaapanis asuva linna ahvirünnakute laine on tavatu. Nii täiskasvanud kui lapsed on saanud ahvide rünnakutes viga, haavu on tekitanud nii küünistamised kui hammustamised.