Hiina ägab rekordkuumuse käes

Teadlaste sõnul on äärmuslik ilm üha sagedasem ning on seostatav kliimamuutusega, tõenäosus kuumalainete intensiivistumisega seoses kasvab, sest üleilmne keskmine temperatuur jätkab tõusu.

Laupäev märkis Hiinas niinimetatud suure kuumuse päeva, mida on pikka aega peetud kui kõige kuumemat perioodi aastas, ent sel aastal on õhutemperatuur olnud eriti halastamatu.

Hiina energiavõrk on samuti suure koormuse all seoses suurenenud nõudlusega, mida on endaga kaasa toonud õhksoojuspumpade jahutusrežiimid. Riigi suurimad elektrijaamad töötavad täisvõimsusel ning juuli keskpaigas on mitmel pool tehtud tootmisrekordeid, selgub energiatööstuse ametlikust väljaandest Sxcoal.