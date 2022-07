Ukraina: esimene viljalast Ukrainast lahkub eeldatavasti sel nädalal

«Me eeldame, et lepe hakkab tööle lähipäevil. Oleme valmis, et kõik algab sel nädalal,» ütles Ukraina delegatsiooni Istanbuli niinimetatud viljakõnelustel juhtinud Oleksandr Kubrakov pressikonverentsil.

Kubrakov rõhutas ka julgeoleku tähtsust pärast raketilööke Odessa sadamale, mis on üks kolmest lepingus märgitud ekspordikeskusest.

«Meie seisukoht on väga lihtne. Sõlmisime lepingu ÜRO ja Türgiga. Kui pooled tagavad julgeoleku, siis leping toimib. Kui nad seda ei tee, siis see ei tööta,» ütles Kubrakov.

Venemaa ja Ukraina sõlmisid reedel Istanbulis Musta mere teraviljaekspordi lepingud, mille kaastagajateks on Türgi ja ÜRO.

Mõlemad riigid on surued põllumajandustoodete eksportijad, kuid Moskva sissetung on tõsiselt häirinud Ukraina nisu tarneid, sest sõda on kahjustanud saaki ning toonud kaasa sadamate blokeerimise ja mineerimise.