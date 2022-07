ÜLEVAADE ⟩ Põud paneb Euroopa toidutootmisele põntsu

«Ma pole kuni praeguseni sellist põuda näinud,» lausus elatusallikana oma väiksele maalapile lootev 81-aastane rumeenlanna Iulia Coleasa uudisteagentuurile Reuters, kui osales nädalavahetusel riigi lõunaosas Drăgănești-Vlașca lähistel kloostris vihmapalvusel. «Meil on lapsed, meil on kariloomad. Pingutame, et istutada aeda tomateid, aga need kuivavad ära ja meil pole midagi süüa. Jumal, anna meile vihma, ära hülga meid!»