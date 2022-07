Vene sõjavastased leiavad pelgupaiga Türgis

Viis kuud tagasi liikusid Vene väed üle Ukraina piiri. Invasiooni algusest alates on tuhanded ukrainlased pidanud hülgama oma vaevaga teenitud vara ja lahkuma tundmatusse, otsides turvalist elu endale ja oma lastele. Kuid ka paljud venemaalased, kes ei nõustu Kremli vaadetega, otsustasid, et ei kannata juhtunut vaikides, ning läksid lähimasse lennujaama, et osta üheotsapilet Venemaalt minema.