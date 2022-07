Nausėda: Venemaaga silmitsi seistes on vajalik riikide ühtsus

Nausėda rõhutas kohtumisel, et praeguses geopoliitilises kontekstis on ülimalt olulised Leedu ja Poola tihe koostöö julgeoleku- ja kaitsevaldkonnas, tegevuse koordineerimine ja piirkondlike julgeolekuhuvide ühine esindamine rahvusvahelistes formaatides, tähtis on ka riikide ühine vastuseis Venemaa agressioonile.