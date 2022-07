Allikas: Prantsusmaa alustas juurdlust Vene oligarhide suhtes

Juurdlusest kirjutas esimesena ajaleht Le Parisien ning see viiakse läbi pärast korruptsioonivastase organisatsiooni Transparency International Prantsusmaal esitatud kaebust oligarhide vastu.

Prantsusmaa on Venemaa sissetungi järel Ukrainasse külmutanud miljardite eurode ulatuses Vene kodanike vara, muu hulgas luksusjahte ja kinnisvara.

Prantsusmaa Vahemere rannik, suusakuurordid ja Pariisi kinnisvara on olnud pikemat aega Vene ärimeeste seas populaarsed.

«Venemaale suunatud sanktsioonide režiimi ambitsioonid ja esmane varade arestimine on muutunud keerukamaks sanktsioonide alla pandud isikute vara tuvastamisel,» teatas Transparency International France juunis avalduses.

Prantsusmaal on nagu mujal maailmas oligarhide ja Kremlile lähedaste isikute vara otsimine ummikus, lisati.

Organisatsiooni teatel on sel nimekiri mitme oligarhi kinnisvarast Prantsusmaal. Samuti on sel asitõendid selle kohta, kui palju nende soetamisel kulutatud raha on pärit keelatud allikatest.