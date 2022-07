Kiiev: gaasisõda Euroopa vastu on Ukraina sõja jätk

«Putini gaasisõda Euroopa vastu on otsene jätk tema sõjale Ukrainas. Kus ta iganes kahjustada saab, ta seda ka teeb. Ta kasutab igasugust Euroopa sõltuvust Venemaast, et hävitada iga Euroopa pere tavapärane elu. Ainus võimalus on lüüa vastu ja vabaneda igasugusest sõltuvusest,» säutsus ta Twitteris.