Kreeka tuletõrjujad rabavad kuuendat päeva rahvuspargi päästmise nimel

Hinnanguliselt on juba üle 2500 hektari männimetsa hävinud Kirde-Kreekas Évrose piirkonnaüksuses asuvas Dadia rahvuspargis, kus põleng puhkes läinud neljapäeval.

«Tuld on äärmiselt keeruline kontrollida, sest taimestik on niivõrd tihe,» ütles tuletõrjeameti pressiesindaja AFP-le.

Tema sõnul on piirkonnas kustutustöödega ametis üle 300 tuletõrjuja, neli kustutuslennukit ja kuus kopterit.

Ateenast umbes 900 kilomeetri kaugusel kirdes asuv Dadia nimetab end ise kõige tähtsamaks kaitsealaks Euroopas, kus on ideaalne kasvukeskkond haruldastele röövlindudele ning kus asub ainus Balkani mustade raisakotkaste pesitsuspaik.

Rahvuspargi asedirektor Anna Konstandinidou sõnul on 428 ruutkilomeetrine kaitseala kandnud «mõõtmatut» kahju.

«Tegu on olnud suure šokiga,» ütles ta riigitelevisioonile ERT.

«(Lindude) observatoorium on täielikult hävinud. Ainus eesmärk praegu on päästa kõige tähtsam ala, mis hõlmab mustade rasiakotkaste pesi,» sõnas ta.

Pargis elutseb kolm neljast Euroopa raisakotkaste liigist – must raisakotkas, kaeluskotkas ja Egiptuse raisakotkas – ning 36 liiki Euroopa 38 röövlinnuliigist.

Lisaks on rahvuspargis ka 104 liblikaliiki, 13 amfiibset loomaliiki, 29 roomajat ja umbes 65 imetajaliiki, millest 24 on nahkhiireliigid.

Kreeka on eriti haavatav maastikupõlengute suhtes just suvisel hooajal. Mullu hävitasid põlengud Kreekas üle 103 000 hektari maastikku ning nõudsid kolm inimelu. Põlengute põhjuseks on põud ja soojenev kliima.